Белу-Оризонти, Бразилия, , 03:51 — REGNUM Бразильская полиция задержала 25-летнего мужчину, его обвиняют в подготовке покушения на президента Жаира Болсонару, сообщил портал Agora noticias.

Подозреваемый оказался работником клининговой компании, он работал в военном учебном заведении в городе Трес-Корасойс, которое Болсонару посетил 29 ноября. Бразильский президент принял участие в церемонии выпуска офицеров. Злоумышленник был задержан во время церемонии.

Ранее на размещенной в соцсетях видеозаписи подозреваемый затачивал ручку зубной щетки, комментируя, что таким образом он готовит «нож для Болсонару».

На допросе он признал, что разместил это видео, но сделал это в шутку. Мужчина подчеркнул, что не состоит в какой-либо организации или политической группе.

В сентябре 2018 года бразильский президент, который тогда был кандидатом на этот пост, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями. Полиция задержала на месте преступления 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в покушении, заявив, что его побудили личные мотивы, которые полиции не понять. Болсонару перенес две операции, проведя более трёх недель в стационаре.

Оливейра был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу.