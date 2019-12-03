Новосибирск, , 03:23 — REGNUM Стоимость пополнения «Социальной транспортной карты» в 2020 году остаётся прежней, сообщает мэрия Новосибирска.

Напомним, что с 8 декабря в Новосибирске подорожает проезд в общественном городском транспорте.

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«С 5 декабря доступна активация и пополнение «Социальной транспортной карты» на 2020 год. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса напоминает о необходимости продления льготы на следующий календарный год. Стоимость пополнения карты в 2020 году остаётся прежней и составит 180 рублей за один месяц», — уточнили в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 декабря 2019 года проезд в для горэлектротранспорте будет стоить 23 рубля вместо сегодняшнего 21 рубля, в автобусах — 24 рубля вместо 22 рублей, в метро — 25 рублей вместо 22 рублей.

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