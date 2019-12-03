Владивосток, , 03:19 — REGNUM Крупномасштабные антитеррористические учения стартовали во Владивостоке, граждан просят отнестись с пониманием к некоторым неудобствам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе НАК в Приморском крае.

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Плановые учения, направленные на совершенствование мер антитеррористической защищенности краевого центра, начались во Владивостоке.

«На учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты на объектах массового пребывания людей», — уточнили в штабе.

Планируется привлечение силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края, в связи с чем возможно введение временных правовых ограничений.

Оперативный штаб в Приморском крае обратился с просьбой к жителям города с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов, руководствоваться исключительно официальными информационными сообщениями штаба и органов государственной власти, планировать повседневную деятельность с учётом проводящихся мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на Саммите ОДКБ в Киргизии, предупредил о возможности появления новых «горячих точек» у границ стран-участниц коллективной безопасности.