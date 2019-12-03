Якутск, , 02:56 — REGNUM По данным Росстата, несмотря на комплекс мер по привлечению и созданию условий для проживания на Дальнем Востоке, жители продолжают покидать макрорегион, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отмечается незначительное снижение.

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Так, в 2015 году из ДФО уехало 135 615 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, в 2016 году — 129 308 человек, в 2017-м — 126 949 трудоспособного молодого возраста, в 2018 году — 123 007.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 219,2 тыс. человек. С начала года численность населения сократилась на 52,5 тыс. человек — остальную убыль компенсировал миграционный прирост