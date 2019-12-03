Пхеньян, 3 декабря 2019, 02:48 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства Самчжиёна, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
На мероприятии лидер КНДР выступил с торжественной речью, а также разрезал ленту завершения строительства.
«С бурным возгласом «Ура!» запущены торжественные салюты и подняты воздушные шары, что украсили небо уездного центра Самчжиёна», — отмечает ЦТАК.
Помимо торжественных речей и салюта жители Самчжиёна отметили завершение строительства танцами.
«Участники с безграничной благодарностью уважаемому высшему руководителю товарищу Ким Чен Ыну, который непрерывно дает волшебные места социалистической цивилизации нашему народу, страстно танцевали», — подчеркивает агентство.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил рыбоперерабатывающие предприятия Северной Кореи. Он ознакомился с помещениями и оборудованием предприятий, а также отметил, что рыбная промышленность КНДР должна достигнуть таких же высоких показателей, как и сельское хозяйство.
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