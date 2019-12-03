Москва, , 02:38 — REGNUM Вопрос о введении обязательной регистрации малых религиозных групп прорабатывает комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил 3 декабря глава комитета Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Мы сейчас ведем экспертную проработку вопроса о том, чтобы обязать регистрироваться в органах Минюста все религиозные группы более трех-пяти человек», — цитирует ТАСС Гаврилова.

По его словам, инициатива после её реализации позволит правоохранительным органам и органам юстиции выявлять деструктивные секты, а также укрепить материальный и кадровый потенциал органов юстиции, осуществляющих контроль в этой сфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года депутаты народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, который обязывает религиозные группы регистрироваться в качестве юридических лиц. Через несколько месяцев эта инициатива была отозвана.