Москва, , 02:18 — REGNUM Власти Москвы ввели карантин на территории района Солнцево, что связано с выявлением случая бешенства у дикого животного, сообщает сайт мэра столицы.

Распоряжение за подписью мэра Москвы Сергея Собянина предписывает установить карантин в районе Солнцево Западного административного округа до 30 января.

В документе указано, что 29 ноября выявлен случай заболевания бешенством дикого животного.

После появления первых симптомов бешенство неизлечимо и смертельно, в том числе и для человека.

На время действия карантина запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными. Также введён запрет на вывоз животных за пределы района.

Комитет ветеринарии Москвы распоряжением мэра обязан следить за соблюдением режима карантина.

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