Красноярск, , 02:09 — REGNUM С 3 декабря в Красноярске начинает работать новый хирургический корпус краевой клинической больницы. Об этом сообщает муниципальная газета Красноярска «Городские новости».

Новые операционные и палаты, общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, предназначены для пациентов, нуждающихся в экстренных операциях и хирургическом вмешательстве.

Самый крупный медицинский объект, построенный в крае в 2019 году, планировалось открыть ещё перед Универсиадой в 2018 году. Сроки оказались сдвинутыми на год из-за длительных конкурсных процедур. Строительство корпуса обошлось в 7,5 млрд рублей, из этой суммы около 5 млрд рублей было выделено из федерального бюджета.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, новый хирургический корпус является по сути «новой краевой больницей».

«Удвоение площадей, самое современное медицинское оборудование, возможность развивать технологии мирового уровня, это, конечно, революционный прорыв», — подчеркнул губернатор.