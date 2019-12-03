Красноярск, , 01:34 — REGNUM Новым председателем Палаты городов центров-субъектов России был избран мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Об этом 2 декабря сообщает муниципальная газета Красноярска «Городские новости».

Решение о выборе нового главы палаты принял президиум Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Всего в состав конгресса входят пять палат: городских округов, муниципальных районов, городских поселений, сельских поселений и внутригородских муниципальных образований.

Напомним, 27 ноября в Октябрьском зале Дома Союзов в Москве прошёл Съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований, на который приехали делегации от всех регионов России.

Более шестистам участникам были представлены предложения по стратегии развития местного самоуправления в РФ, подготовленные в рамках работы над докладом правительству России.