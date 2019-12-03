Сочи, Краснодарский край, , 01:02 — REGNUM Более семи тысяч участников из России и других стран приехали в Сочи на Международный форум добровольцев — 2019, который продлится по 5 декабря. Об этом сообщается на сайте «Добровольцы России».

Основная программа форума начнётся 3 декабря, но уже 2 декабря его гости приняли участие в нескольких волонтёрских событиях в Сочи, в том числе в обустройстве детских площадок на территории сочинского дома ребёнка, и других. Вечером всех гостей ожидал ледовый праздник на коньках на тренировочной арене Олимпийского парка.

В рамках форума в 2019 году участники будут участвовать в двух программах — полезной и деловой.

В рамках полезной программы запланированы посещения различных детских реабилитационных учреждений, презентация системы «Лиза Алерт», различные ознакомительные и образовательные мероприятия, площадки по обмену опытом.

Деловая программа будет посвящена обсуждению проблем и перспектив развития волонтёрского движения в России, его взаимодействия с некоммерческим сектором, бизнесом и государством.

Торжественное официальное открытие Международного форума добровольцев состоится вечером 3 декабря, после завершения мероприятий первого дня деловой программы.

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