Кострома, , 00:56 — REGNUM В Костромской области до 2022 года продлена выплата пособий для усыновителей, — сообщает Smi44.

Размер единовременного пособия — 30 тысяч рублей. Он выплачивается с 2013 года одному из усыновителей при передаче ребенка на воспитание в семью. Костромские депутаты решили пролонгировать действие закона на три года.

В Костромской области ежегодно усыновялют примерно 25 детей. В настоящее время в регионе проживает 1617 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более полутора тысяч детей, воспитываются в замещающих семьях. Более 100 были взяты в семьи в 2019 году.