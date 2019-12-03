Красноярск, , 01:01 — REGNUM 3 декабря в Красноярске будет малооблачно, днём температура воздуха ожидается −10…−6 °С, сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 3 декабря в Красноярске было до — 13 °C. И такая же температура сохранится в ночь на 4 декабря.

А вот днём 4 декабря воздух прогреется уже до −3…−2 °C, пройдёт небольшой снег.

В столице края 3 декабря ожидается юго-западный ветер до 2−9 м/с.

До конца недели в Красноярске будет постепенно теплеть, на пятницу 6 декабря и субботу 7 декабря придётся пик дневной температуры — до 0… + 2 °C.