Великий Новгород, , 00:20 — REGNUM Закрытие движения по Лужскому путепроводу в Великом Новгороде спасло город от настоящей катастрофы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проезд по путепроводу был закрыт с 1 ноября, так как профессиональная техническая экспертиза моста признала его аварийным. По словам Бусурина, принято решение ремонтировать путепровод: конкурс будет объявлен 5 декабря, и городские власти рассчитывают, что проектно-сметная документация на ремонт путепровода будет готова к концу первого квартала 2020 года.

Мэр Великого Новгорода напомнил о ЧП в Оренбурге, где мост от ветхости не выдержал самосвала с щебнем.

«Убедился в том, что мы избежали самой настоящей катастрофы, вовремя перекрыв путепровод», — заявил Бусурин.

Он также ответил на претензии работников ПАО «Акрон» и новгородцев, которые теряют время в пробках из-за закрытого для движения путепровода.

«Поверьте, мы делаем всё возможное: достигнута договорённость с ГИБДД о регулировании движения на Сырковском переезде, стараемся принимать меры к организации освещения и установке временного светофора в месте пробки на Сырковском. Однако единственно верное решение — ремонтировать путепровод», — заявил Бусурин. Мэр рассчитывает, что ремонтные работы удастся провести за год.

Бусурин также отметил плохое состояние ещё одной переправы — Сырковского виадука, тротуары которого пришлось закрыть деревянными настилами. По словам Бусурина, его поставят на капитальный ремонт после окончания ремонтаЛужского путепровода.

«Прошу у всех понимания — к сожалению, много лет эти мосты не ремонтировались, дальше тянуть невозможно», — заявил мэр Великого Новгорода.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря в Оренбурге на улице Терешковой частично обрушился мост. Пострадали два человека — они госпитализированы.

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