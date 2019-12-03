Мадрид, , 00:06 — REGNUM Экоактивистка Грета Тунберг пересекла Атлантический океан на катамаране и намерена принять участие в саммите ООН по климату, который проходит в испанской столице городе Мадриде. Об этом 2 декабря сообщает сама Тунберг на странице в Twitter.

По словам Тунберг, она прибудет в Европу уже 3 декабря. Катамаран, на котором путешествует юная экоактивистка, прибудет в пристань Санту Амару в Лиссабоне. Оттуда Тунберг отправится на саммит ООН по климату в Мадрид на поезде.

Как пояснила Тунберг, не так важно, прибудет она на саммит вовремя или нет. Свой голос она не считает незаменимым, так как на саммите будут присутствовать люди с таки же посылом, как и у неё.

Напомним, экоактивистка Грета Тунберг была вынуждена отправиться на катамаране из Северной Америки в Европу, так как саммит ООН по климату изначально было намечено проводить в Чили, но из-за беспорядков в стране он был перенесён в Мадрид. Тунберг же принципиально не летает самолётами из-за того, что, по её мнению, воздушный транспорт наносит большой ущерб экологии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Испании предложили Грете Тунберг дистанционно участвовать в саммите ООН по климату, если она не сможет прибыть на мероприятие вовремя.

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