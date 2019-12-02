Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Амбициозный проект масштабного космического симулятора Star Citizen собрал с момента старта уже более $250 млн. Об этом 2 декабря сообщил портал Screen Rant.

Этой отметки разработчику Cloud Imperium Games удалось достигнуть 1 декабря 2019 года. Издание предполагает, что очередной приток средств компания смогла получить благодаря мероприятию CitizenCon 2019, которое состоялось в Манчестере 23 ноября 2019 года и на котором разработчики дали фанатам множество новых обещаний.

Напомним, кампания по сбору средств на проект Star Citizen была запущена геймдизайнером Крисом Робертсом на платформе Kickstarter ещё в 2014 году, однако релиз игры не состоялся до сих пор.

В настоящее время Star Citizen находится в состоянии альфа-версии, в октябре 2019 года разработчики выпустили обновление Alpha 3.7. Купить игру, а точнее дать денег «в залог» её создателям (как они сами это позиционируют) геймеры могут лишь на официальном сайте проекта.

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