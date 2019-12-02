Рейкьявик, , 23:32 — REGNUM Мобильная игра EVE Echoes, представляющая собой спин-офф EVE Online, получила открытую бета-версию. Об этом 2 декабря сообщил официальный сайт проекта.

События игры, разработкой которой занималась китайская компания NetEase, происходят в альтернативной вселенной. При этом EVE Echoes очень похожа на своего «прародителя». Стоит отметить, что геймерам, которые ранее играли в EVE Online, крайне знакомым покажется тот же интерфейс.

Напомним, EVE Online — это известная космическую многопользовательская игра, разработкой которой занимается исландская компания CCP. В сентябре 2018 года её купила корейская Pearl Abyss.

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