Нижнекамск, Татария, , 23:28 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Татарии в течение 2019 года выявило 18 случаев превышения ПДК (предельно-допустимой концентрации) вредных веществ в Нижнекамске, где расположены крупные промышленные предприятия. Об этом ведомство сообщило в ответ на жалобу жителя города о сильном запахе 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Комментарий ведомства опубликован на открытом портале государственных и муниципальных услуг.

Ведомство уточняет, что фиксировались случаи превышения ПДК по диоксиду азота, дигидросульфиду, оксиду углерода, формальдегиду, гидроксибензолу, дихлорметану.

«Организуются проведения расчетов рассеивания на основе сводных баз данных в целях определения потенциальных источников, работа которых привела к неудовлетворительному качеству атмосферного воздуха», — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, сообщается, что в 2019 году к административной ответственности привлечены ООО «Татнефть-АЗС», ООО «Бахетле Агро», ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Как сообщало ИА REGNUM, Нижнекамск — промышленный город и неприятные запахи здесь не являются редкостью. Однако в сентябре жители города неоднократно и массово жаловались не зловонные выбросы. В частности, это было два воскресенья подряд — 8 и 15 сентября. По данным минэкологии республики, в городе с 8 по 9 сентября фиксировалось превышение в воздухе ПДК (предельно допустимой концентрации) по этилбензолу в 11 раз. Превышение ПДК по сероводороду — в 2,9 раза. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сказал, что эта ситуация — «предел допустимого». Он добавил, что разобраться в ситуации — это принципиальный вопрос.