Мехико, , 23:28 — REGNUM Первый день декабря оказался самым плохим по статистике умышленных убийств в Мексике, передаёт 2 декабря Noticias MVS.

В этот день количество умышленных убийств оказалось самым большим за все дни с начала года: в разных концах Мексики, по данным полиции, убиты 127 человек.

Напомним, СМИ почти ежедневно сообщают об обнаруженных трупах на территории Мексики. Зачастую совершаются убийства сразу нескольких человек.

За первые десять месяцев в этой стране совершено 29,5 тысячи умышленных убийств.

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