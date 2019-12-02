Киев, , 23:17 — REGNUM Украина побеждает Россию на мировом рынке вооружений даже при отсутствии финансирования, заявил 2 декабря новый замглавы «Укроборонпрома» Мустафа Найем.

Об этом сообщил телеканал ATR.

Бывший депутат Рады и блогер заявил об «огромном интеллектуальном потенциале» Украины в военно-промышленной сфере.

«Потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — пояснил новый замглавы «Укроборонпрома».

По словам Найема, именно Россия является главным конкурентом Украины в сфере экспорта вооружений.

«Мы активно готовимся к корпоратизации и смене бренда — невзирая на красивое воплощение, щит главной оборонной компании страны пока еще немного дыряв», — сообщил журналистам бывший депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года Мустафу Найема назначили на должность замгендиректора «Укроборонпрома». Технического образования, производственного опыта или опыта эксплуатации военной техники Найем не имеет.

Напомним, на данный момент Украина не входит в первую десятку экспортёров вооружения и военной техники.

Первое место по объёмам продаж вооружений в мире занимают США, второе место — Россия, третье место за Францией, за четвёртую позицию борются Германия и Китай.

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