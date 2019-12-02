Лондон, , 23:13 — REGNUM Британская студия Slitherine Strategies выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры Starship Troopers — Terran Command II. Ролик был опубликован 2 декабря на YouTube-канале компании.

В основу игры лег фильм «Звёздный десант» Пола Верховена, который в свою очередь был создан по мотивам романа писателя Роберта Хайнлайна. Terran Command II выполнена в жанре стратегии в реальном времени (RTS).

Геймерам будет предложено выступить в роли командующего войсками звёздного десанта, они получат возможность строить укрепления, управлять армиями и внести свой вклад в войну против арахнидов.

Ожидается, что игра выйдет в 2020 году. Ранее Slitherine Strategies выпустила такие игры, как Horrible Histories: Ruthless Romans, Legion Arena, Spartan, Chariots of War и Legion.

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