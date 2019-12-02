Душанбе, , 23:12 — REGNUM В центре столицы Таджикистана Душанбе сегодня, 2 декабря, состоялось торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, установленного у главного корпуса Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ).

Как сообщает пресс-служба университета, бюст изготовлен при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации в честь 220-летия со дня рождения поэта.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, ректор РТСУ Нурали Салихов, член Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван Белеков, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев, а также руководители министерств и ведомств Таджикистана, представители дипкорпуса стран СНГ, преподаватели и студенты вузов и юнармейцы.

Отмечается, что это первый памятник Пушкину в Таджикистане, установленный в годы независимости страны.