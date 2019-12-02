Москва, , 23:02 — REGNUM Второй «Урок цифры» — проект разработанный по инициативе Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — стартовал сегодня, 2 декабря. Урок подготовлен фирмой «1С» и посвящен рассказу о том, что такое сеть, что входит в понятие облачные технологии и как они работают, что было до появления интернета, как он развивался, в чём состоит магия облаков и как надёжно хранить собранные данные. Также урок знакомит с профессиями людей, которые работают с этими технологиями.

Кроме компании «1С» ликвидировать пробелы в цифровом образовании намерены «Яндекс», «Касперский» и Сбербанк. В начале ноября Mail.ru уже познакомил российских учеников с «большими данными».

В 2019 году Высшая школа экономики выпустила краткий справочник «Образование в цифрах: 2019», в котором указано, что в 2017 году число компьютеров, приходящихся на 100 учеников общеобразовательных школ, составило 13,9, из них доступ к сети интернет имеют 10,1.

Об эффективности проекта по повышению компьютерной грамотности мы сможем узнать в 2020 году в результате запланированной независимой оценки качества российского школьного образования по международной методике PISA, которая предполагает тестирование школьников в возрасте 15 лет по четырем видам грамотности: чтение, математика, естественнонаучной и компьютерной. Пока Россия по этим показателям занимает в мире места в третьем и четвертом десятках.

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