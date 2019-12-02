Москва, , 22:48 — REGNUM Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О биологической безопасности Российской Федерации». Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева обнародовал 2 декабря пресс-служба правительства.

Документ был разработан Минздравом в целях реализации Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Законопроектом определяется содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности и вводится понятийный аппарат для формирования единой правоприменительной практики в данной сфере.

В числе прочего в документе обозначены основные биологические угрозы и меры, направленные на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, а также устанавливается порядок мониторинга биологических рисков.

Кроме этого, проектом предусмотрено создание государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности.

Сообщается, что 25 ноября документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, а 28 ноября одобрен на заседании правительства. Замминистра здравоохранения Сергей Краевой назначен официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.