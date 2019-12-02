Канберра, , 23:43 — REGNUM Определять использование водителем смартфона за рулём будут специальные дорожные камеры с искусственным интеллектом, которые установят в Австралии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба администрации австралийского штата Новый Южный Уэльс.

В качестве эксперимента камеры будут установлены в австралийском штате Новый Южный Уэльс. В первые три месяца работы видеокамер нарушителей будут только предупреждать, затем им начнут выписывать штрафы от 344 австралийских долларов (15 тыс. рублей) на обычной дороге до 457 австралийских долларов (20 тыс. рублей) за нарушение на дорогах возле образовательных учреждений.

Система будет использовать нейросеть для определения нарушений и отправлять информацию в полицию. В случае возможной ошибки системы финальное решение будут принимать люди.

Как пояснили власти штата, независимое моделирование показало, что введение системы позволит снизить число ДТП со смертельным исходом. В дальнейшем применение камер будет внедрено и в других штатах Австралии. Отмечается, что опросы общественного мнения показали — применение таких камер поддерживают 80% опрошенных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Италии женщины, которая 50 лет ездила за рулём без водительских прав.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Италии была задержана женщина, 50 лет ездившая за рулём без прав