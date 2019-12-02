Екатеринбург, , 22:32 — REGNUM Мировое сообщество уже признало ответственность правительства СССР в развязывании Второй мировой войны. Об этом заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своём выступлении в екатеринбургском «Ельцин-центре», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Венедиктов и главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Дымарский © ИА REGNUM

«Весь мир признаёт ответственность советского правительства за развязывание войны. <…> Народы признают ответственность французского правительства Деладье, английского правительства Чемберлена, советского правительства Сталина, но в первую очередь — фашистского правительства Гитлера. Но это не значит, что это остальных освобождает [от ответственности]», — сказал Венедиктов.

После этого журналист обратил внимание на пакт Молотова — Риббентропа.

«Умиротворение агрессора, конечно, приводило к войне, а участие в разделе, конечно, усиливало желание Гитлера и освобождало его тыл, чтобы напасть дальше на другие страны», — добавил Венедиктов.

Перед выступлением журналиста некоторые историки высказали опасения, что тему договора о ненападении между СССР и Германией намеренно трактуют предвзято, чтобы посягнуть на решения Нюрнбергского приговора и умалить преступления нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров раскритиковал журнал «Дилетант», который Венедиктов представил в «Ельцин-центре». По мнению историка, тему пакта Молотова —Риббентропа выставляют так, что в развязывании Второй мировой войны становится виновным не гитлеровская Германия, а сталинский СССР.

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