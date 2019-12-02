Лондон, , 22:22 — REGNUM Чёрно-белый кот Палмерстон вернулся на службу в качестве главного мышелова в МИД Великобритании. Об этом 2 декабря сообщила газета The Daily Telegraph.

Кот вынужден был прервать работу и отправиться на лечение из-запроблем, вызванным стрессом и ожирением. Сотрудники британского Форин оффиса не спускали всеобщего любимца с рук и закармливали его различными лакомствами. Из-а этого кот сильно прибавил в весе и перестал ловить мышей.

Во время лечения Палмерстон проживал в доме у заместителя главы внешнеполитического ведомства Саймона Макдональда. После выхода кота на «службу» замглавы МИД сформулировал правила поведения для персонала МИД при общении с животным. Зона, где будет находиться кот будет помечена специальными табличками с надписью «Вы входите/ покидаете зону Палмерстона». Сотрудникам предписано не ограничивать личное пространство кота, предоставив ему самому решать, с кем он желает общаться.

Кот Пармерстон находится на службе в МИД Великобритании с апреля 2016 года. Его назвали в честь британского премьер-министра Генри Палмерстона, который был также министром обороны и министром иностранных дел страны. Кроме кота Палмерстона на госслужбе в Великобритании состоят и другие коты и кошки. Так, например, у премьер-министра Великобритании в лондонской резиденции состоит на службе кот Ларри. Кроем службы в качестве главного мышелова, у Ларри также есть обязанности по приёму гостей и проверке спальных качеств антикварной мебели.

Ранее ИА REGNUM сообщало об использовании на теледебатах в Великобритании ледяных скульптур премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, которые таяли по ходу телепередачи.

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