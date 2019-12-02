Рим, , 21:17 — REGNUM Мэр города Чивитавеккья, расположенного в окрестностях Рима, и около 150 горожан в понедельник, 2 декабря, приняли участие во флэшмобе, протестуя против проекта перенаправления в их город части римских отходов.

Ранее такое решение было согласовано мэром Рима Вирджинией Раджи и губернатором региона Лацио Николой Дзингаретти. Мусор должен направляться в Чивитавеккью на время ремонтных работ на другом полигоне в окрестностях Рима.

Горожане полагают, что проблемы с неспособностью римских властей решить «мусорный вопрос» не должны решаться за их счёт.