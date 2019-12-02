Лос-Анджелес, США, , 21:10 — REGNUM Американский геймдизайнер Стив Рубин рассказал, как игроки League of Legends (LoL) помогают в разработке предстоящей карточной игры Legends of Runeterra. Как оказалось, создатели проекта следят за предпочтениями геймеров для создания новых карт, сообщает портал PCGamesN 2 декабря.

Рубин сказал, что карты и их боевой стиль в Legends of Runeterra создаются с учётом того, «как игроки отождествляют себя с персонажем» в League of Legends. Так, например, карты Люциана и Сенны обе станут частью игрового сэта — потому что геймеры привыкли видеть этих героев вместе.

Напомним, Legends of Runeterra — это многопользовательская коллекционная карточная игра с персонажами из популярной киберспортивной дисциплины League of Legends. Релиз запланирован на 2020 год.

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