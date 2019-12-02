Сиена, Италия, , 20:56 — REGNUM Профессор университета Сиены Эммануэле Каструччи может быть уволен после появления в его блоге записей с комплиментами в адрес Адольфа Гитлера, передаёт Sky в понедельник, 2 декабря.

Одно из высказываний, в частности, гласит, что Гитлер, которого считают «монстром», сам боролся с монстрами, причем теми самыми, что ныне правят миром.

Поддержка нацизма вступает в острое противоречие с позицией университета, заявил его ректор Франческо Фрати. Профессор Каструччи, в свою очередь, ссылается на свободу самовыражения.