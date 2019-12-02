Токио, , 20:51 — REGNUM В возрасте 81 года скончался популярный японский актёр озвучки Макио Иноэ. Об этом 2 декабря сообщает игровое издание Kotaku.

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Иноэ наиболее известен по роли самурая Гоэмона Исикавы в аниме-сериале «Люпен III». Сообщается, что актёр озвучивал этого персонажа c 1977 по 2010 годы.

Напомним, Макио Иноэ начал заниматься озвучиванием персонажей аниме ещё в 60-е годы прошлого века. Его первой работой стала озвучка одного из героев сериала Astro Boy.

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