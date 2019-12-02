Москва, , 20:38 — REGNUM Закон о многомиллионных штрафах за нарушение правил хранения личных данных вступил в силу. Текст опубликован 2 декабря на интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает многомиллионные штрафы за нарушение требований к хранению персональных данных граждан России на территории страны.

Если закон нарушает физическое лицо, штраф будет составлять 30 000 — 50 000 рублей, должностное лицо — 100 тыс. — 200 тыс. рублей, юрлицо — от одного до шести миллионов рублей.

Если закон будет нарушен повторно, штраф для граждан составит 50 тыс. — 100 тыс. рублей, для должностных лиц — 500 тыс. — 800 тыс. рублей, для юрлиц — 6 — 18 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон был принят Госдумой 21 ноября 2019 г., одобрен Совфедом 25 ноября 2019 г. 2 декабря его подписал президент РФ.

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