Токио, 2 декабря 2019, 20:40 — REGNUM В сети появился первый постер мюзикла Final Fantasy Brave Exvius The Musical по мотивам одноимённой мобильной игры. Его опубликовали 2 декабря на официальной Twitter-странице события.
https://twitter.com/FFBE_MUSICAL/status/1201335465925758976
Мюзикл стартует в Японии в марте 2020 года. Имена исполнителей главных ролей пока не сообщаются.
Напомним, Final Fantasy Brave Exvius — это мобильная игра, релиз которой состоялся в 2015 году. В создании проекта принимали участие популярные певицы Кэти Перри и Ариана Гранде.