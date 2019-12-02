Владимир, , 20:34 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владимирской области начнёт пересмотр уголовного дела бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова 6 декабря, сообщил портал «Владимирские ведомости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее его приговорили к 4,5 года лишения свободы и штрафу за мошенничество в особо крупном размере и растрату заводского имущества в особо крупном размере.

Апелляционная инстанция через несколько месяцев отменила приговор и отправила дело на пересмотр. Срок ареста Алексею Мельникову продлили до 5 февраля 2020 года.

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