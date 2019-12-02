Милуоки, США, , 20:31 — REGNUM Издательство Dark Horse Books и компания CD Projekt Red официально объявили о выпуске особой версии книги The World of Cyberpunk 2077. Об этом 2 декабря сообщил портал Comicbook.

Эта книга, состоящая из 192 страниц, имеет эксклюзивную обложку и футляр, её покупатель также получит набор временных татуировок со стилистикой различных банд игры, эксклюзивный постер с изображением руки Джонни Сильверхенда (центральный персонаж во всей серии Киберпанка) и четыре открытки с автомобилями. Стоимость этой особой версии книги составляет сейчас $99,99.

Напомним, релиз игры Cyberpunk 2077 запланирован на PlayStation 4, Xbox One и ПК 16 апреля 2020 года. Сюжет игры расскажет о преступнике, известном как V, который занимается поисками уникального импланта, являющегося ключом к бессмертию.

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