Остин, США, , 20:42 — REGNUM Глава студии Airship Syndicate Джо Мадурейра пообещал, что версия игры Darksiders Genesis для Nintendo Switch ничем не будет отличаться от версий для «старших» консолей. Об этом 1 декабря сообщил портал Nintendo Everything.

Мадурейра рассказал, что с технической стороны разработка игры для Switch сильно отличается от разработки для PC, PS4 или Xbox One. Тем не менее, создатели проекта хотят сделать Switch-версию «настолько хорошей, насколько это возможно».

Напомним, Darksiders Genesis выйдет 5 декабря 2019 года. В этом кооперативном экшене игрока возьмут на себя управление двумя всадниками Апокалипсиса: Войной и Раздором.

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