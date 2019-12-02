Москва, , 20:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам силовых ведомств уничтожать незаконно используемые беспилотные летательные аппараты. Документ опубликован 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, сотрудники Росгвардии, ФСБ, ФСО, СВР, МВД и ФСИН вправе «пресекать нахождение в воздушном пространстве» беспилотников, в том чиле в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения проведения «неотложных следственных действий, оперативно-разыскных и антитеррористических мероприятий».

Пресекать полёты дронов разрешается посредством «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пункты управления», а также «повреждения и уничтожения» беспилотников.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты Государственной думой 21 ноября и одобрены Советом Федерации 25 ноября 2019 года.