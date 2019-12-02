Курск, , 20:25 — REGNUM В Курской области тестирование на ВИЧ с 1988 года выявило 3 тыс. 735 инфицированных. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В регионе уровень распространенности ВИЧ-инфекции в пять раз ниже среднего по России. В 2019 году заболевание выявили у 372 курян.

По словам начальника регионального управления организации и развития медицинской помощи Евгения Гориводского, в Курской области действует государственная стратегия программы ВИЧ-СПИД на 2016−2020 годы, цель которой — в два раза сократить количество выявленных случаев ВИЧ.