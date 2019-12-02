Оренбург, , 20:22 — REGNUM В Оренбурге вероятной причиной обрушения пролета автомобильного моста по ул. Терешковой названо превышение допущенной массы груза, с которым по инженерному сооружению двигался один из автомобилей. Об этом заявил глава регионального минстроя Александр Полухин, сообщает портал orenburg.media.

По словам министра, мост находится на реконструкции. Работы ведутся уже около месяца, ремонт планировали завершить в середине 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря в Оренбурге произошло ЧП — на ул. Терешковой частично обрушился мост. Пострадали два человека. Они госпитализированы.

По факту обрушения прокуратуры проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).