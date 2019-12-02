Оренбург, , 20:07 — REGNUM В Оренбурге после ЧП, когда обрушился пролет автомобильного моста площадью 200 квадратных метров, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Ход расследования под контролем прокуратуры.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям подрядных организаций, проводивших ремонтные работы, соблюдению норм техники безопасности, а также строительных норм и правил.

Напомним. вечером 2 декабря в Оренбурге частично обрушился автомобильный мост по ул. Терешковой. В больницу с травмами доставлены два человека.

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