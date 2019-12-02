Курск, , 20:07 — REGNUM Блогер Илья Варламов выступил за сохранение трамвайной сети в городе Курске. Об этом он сообщил в своём блоге после визита в Курск и встречи с главой города Виктором Карамышевым.

«Пик развития трамвая в Курске пришёлся на советские годы и индустриализацию. Сейчас другая экономика… Это абсолютно нормальный процесс, который происходит во всём мире. Но есть проблема: трамвайные пути идут не в центр города, где как раз сосредоточены основные рабочие места и центры притяжения, а к полупустым цехам!

Недальновидный управленец в такой ситуации может принять решение вообще убрать трамвай из города, ведь «на нём никто не ездит». Умный управленец предложит вернуть пути на улицы Ленина и Дзержинского — они там были ещё до революции, но их демонтировали в 1973 году. Тем более сейчас на федеральном уровне обсуждается инициатива выделять городам деньги на развитие трамвая. Кроме этого нужно сделать трамваю обособление и построить платформы, просто без удобных маршрутов смысла в этом немного», — пишет Варламов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, член общественного совета Николай Лопатин предложил ликвидировать трамвайное движение на отрезке от улицы Литовской до хлебозавода на Московской площади. В мэрии пока соглашаются с тем, что городские трамваи находятся в плохом состоянии, но о ликвидации этого вида электротранспорта пока не говорят.

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