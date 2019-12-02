Оренбург, , 20:01 — REGNUM В Оренбурге по факту обрушения части автомобильного моста по ул. Терешковой организована прокурорская проверка. Поручение о ее проведении прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий дал прокуратуре Оренбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуре.

Напомним, вечером 2 декабря произошло обрушение части виадука площадью 200 квадратных метров. Два человека получили травмы и доставлены в больницу.

По данным полиции, движение транспорта по ул. Терешковой из-за ЧП ограничено, водителям рекомендованы пути объезда.

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