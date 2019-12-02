Москва, , 19:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Документ опубликован 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

До настоящего времени глава государства мог дважды продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ при достижении ими 65 летнего возраста, установленного в качестве предельного для замещения этой должности.

В ноябре Государственная дума приняла поправки к законопроекту, разрешающие продлевать полномочия ректоров указщанных университетов неограниченное количество раз. Закон, в частности, позволяет 80-летнему ректору МГУ Виктору Садовничему сохранить должность главы университета.