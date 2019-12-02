Архангельск, , 19:58 — REGNUM В Архангельске откроют детский сад, на входе в который будет работать система распознавания лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», члены которой проинспектировали ход строительства здания.

Детский сад строится в Соломбальском округе и готовится к открытию в феврале 2020 года.

«На территории детского сада установлено 80 камер видеонаблюдения, а при входе современная система пропуска, которую можно настроить на распознавание лиц родителей. Таким образом, никто из посторонних людей не сможет попасть на территорию дошкольного учреждения», — рассказал представитель компании-подрядчика Владимир Русанов.

Стоимость строительства дошкольного учреждения составляет более 157 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нарьян-Маре произошла трагедия, продемонстрировавшая отсутствие безопасности в образовательных учреждениях: в детском саду во время тихого часа был убит шестилетний ребенок. Мальчика зарезал нетрезвый мужчина, которого на территорию учреждения пустил охранник. Представитель ЧОП принял постороннего за одного из родителей. После трагедии власти Ненецкого автономного округа обратились в правительство РФ с просьбой перевести все образовательные учреждения под охрану Росгвардии.