Курск, , 19:53 — REGNUM В Курской области финансирование программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 2019 году составило почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В 2019 году такое профессиональное обучение или дополнительное образование по этой программе получили 703 человека. Из них 593 получили работу или сохранили свои рабочие места. Ещё 728 только приступили к обучению. В 2020 году возраст потенциальных участников проекта «Старшее поколение» снизят до 50 лет и упростят подачу документов. Планируется, что на переобучение пойдёт 402 человека. На финансирование планируют направить 32,3 млн рублей.

«Если раньше предпенсионерами считались лица, которым до пенсии осталось не более двух лет, то теперь предшествующий пенсии период увеличился до пяти лет. До начала реформы у предпенсионеров была только одна льгота — они могли выйти на пенсию на два года раньше, если состояли на учете в службе занятости. Сейчас для них предусмотрены различные преференции, например повышенное пособие по безработице, защита от необоснованного увольнения», — рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина.