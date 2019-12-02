Курск, 2 декабря 2019, 19:53 — REGNUM В Курской области финансирование программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 2019 году составило почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
В 2019 году такое профессиональное обучение или дополнительное образование по этой программе получили 703 человека. Из них 593 получили работу или сохранили свои рабочие места. Ещё 728 только приступили к обучению. В 2020 году возраст потенциальных участников проекта «Старшее поколение» снизят до 50 лет и упростят подачу документов. Планируется, что на переобучение пойдёт 402 человека. На финансирование планируют направить 32,3 млн рублей.