Оренбург, , 19:49 — REGNUM В Оренбурге из-за обрушения моста введено ограничение движения транспорта на ул. Терешковой на подъезде к путепроводу на 19+962 км автомобильной дороги «Обход г. Оренбурга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Объезд обрушившегося моста осуществляется по съездам с путепровода с организацией двустороннего движения. Со стороны Оренбурга в колхоз Ленина движение осуществляется по ул. Терешковой на Загородной шоссе, далее следует разворот по мосту у поселка Кушкули. Движение по ул. Технической в районе ул. Терешковой ограничено.

Со стороны села Татарская Каргала в сторону Оренбурга движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря при проведении ремонтных работ произошло заваливание моста на въезде в город Оренбург со стороны колхоза Ленина и обрушение пролета площадью 200 квадратных метров.

По официальным данным, пострадали два человека. Они госпитализированы.