В Калуге прошел приём «Единой России» и Ассоциации юристов России

Калуга, 2 декабря 2019, 17:40 — REGNUM В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Калуге состоялся традиционный совместный консультативный приём граждан, организованный калужским региональным отделением партии «Единая Россия» и региональным отделением Ассоциации юристов России Калужской области. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, прием провели руководитель РИК партии «Единая Россия», депутат думы Людмила Сусова и юрист, член Ассоциации юристов России Калужской области Елена Киселева.
Заявители просили разъяснить процедуры передачи в собственность недвижимости между родственниками и признания жилья непригодным. Бывшему чернобыльцу понадобилась консультация по вопросу получения земельного участка, который полагается ему в соответствии с законодательством. Один из вопросов касался оформления документов для погашения ипотеки выплатой за рождение третьего ребёнка в семье. Всего на приём обратилось 9 человек.
В Калужской области приёмы для повышения юридической грамотности населения и консультирования граждан по различным вопросам проводятся в последнюю пятницу месяца. Напомним, 6 октября 2019 года было подписано соглашение между калужским региональным отделением партии «Единая Россия» и региональным отделением Ассоциации юристов России. В этот раз консультация была приурочена к всероссийской неделе приёмов граждан.