Калуга, , 17:34 — REGNUM На отчетно-выборной конференции территориального общественного самоуправления «Кожевенная слобода» в Калуге был избран новый совет ТОС, который возглавил депутат Городской думы Вячеслав Лаврецов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, члены общины подвели итоги работы за 2018−2019 годы и подробно обсудили план работы на следующий год.

В Калуге выбрали новый совет ТОС Пресс-служба Городской думы Калуги

Особый интерес вызвала информация о проведении в Калуге конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, участие в котором дает дополнительную возможность обустроить дворовые территории, члены ТОС обсудили условия и возможность участия в программе.

В заключение конференции Вячеслав Лаврецов поблагодарил всех присутствующих за активное участие в жизни города и работе ТОС «Кожевенная слобода» и вручил подарки.