Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM Почти 300 деревьев на берегу Невы вдоль Шлиссельбургского шоссе могут вырубить незаконно. К такому выводу пришли активисты петербургского филиала Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК), передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по их словам, во время личного приёма граждан в комитете по охране памятников Смольного (КГИОП) активистам ВООПИиК сообщили, что подрядчик не получал разрешения на вырубку деревьев и бетонирование берега Невы вдоль Шлиссельбургского шоссе в Усть-Ижоре.

На объекте трудится ООО «Возрождение». Информационный щит гласит, что у компании есть порубочный билет для Колпинского района Петербурга, от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы, и с 21 ноября по 30 декабря здесь будут проводиться «работы по вырубке 274 деревьев». Затем тут устроят 2355 кв. метров газона.

Активисты ВООПИиК отмечают, что этот берег находится в зоне охраняемого природного ландшафта, в границах которой земляные работы запрещены, а также является зелеными насаждениями общего пользования (ЗНОП) городского значения.

В Зоне охраняемого природного ландшафта запрещено менять рельеф, грунты, повреждать и уничтожать деревья и кустарники.

«Любые работы по стабилизации рельефа и берегозащитные мероприятия могут проводиться только после положительного заключения органа охраны объектов культурного наследия. Для Шлиссельбургского шоссе как исторического объекта действуют специальные ограничения: охраняются сохранившиеся аллейные посадки и озеленение, участок булыжного покрытия. Вместе с тем в пятницу на берегу работала техника, которая проводила раскоп и перемешивание грунта прямо на глазах активистов. За минувшие выходные были срублены ещё два дерева, примыкающие к зоне земляных работ. На заборе рабочие установили плакат о необходимости вырубки 274 деревьев», — сообщили градозащитники.

Теперь они намерены обратиться в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и городскую прокуратуру.