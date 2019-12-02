Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM В Петербурге провели акцию солидарности с противниками создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» принесли скульптуру орла из мусора к зданию полпредства президента РФ по Северо-Западному федеральному округу, в который входит и Архангельская область.

Активисты попытались пронести «орла» в приемную, но охранники задержали одного из участников акции.

По словам другороссов, их товарища доставили в полицию, но отпустили без протокола.

Активисты требуют прекращения строительства мусорного полигона в Шиесе, отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова и перехода на прогрессивные способы переработки мусора вместо его захоронения.