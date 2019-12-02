Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности троих фанатов ФК «Спартак» по итогам их поездки на матч с «Зенитом». Об этом сообщили в судебной пресс-службе города.

Болельщики, пришел к выводу суд, совершили нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

А именно, 1 декабря в 13:10 мск на Кирочной улице «выражались грубо нецензурной бранью в общественном месте — на улице, в месте массового скопления граждан, на замечания не реагировал, чем демонстративно нарушали общественный порядок и спокойствие граждан, выразив явное неуважение к обществу и нарушив общественный порядок».

Болельщики вину свою не признали. Они рассказали суду, что 1 декабря вышли из отеля, к ним подошли сотрудники полиции, попросили предъявить документы. После чего предложили проследовать в отдел, где москвичей и задержали.

Тем не менее, суд не принял эту версию и назначил фанатам 15 суток ареста.

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